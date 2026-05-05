Dalla RSU FP CGIL ASL BI solidarietà al Dott. Francesco Leone

Riceviamo e pubblichiamo:

"La RSU FP CGIL dell’ASL BI esprime la propria piena solidarietà al Dott. Francesco Leone, primario di Oncologia, che sta subendo in questi giorni un inconsulto attacco da parte di esponenti politici per la sua partecipazione alla manifestazione del 1 maggio a Torino. Il Dottore ha esercitato un suo diritto di cittadino, protetto dalla Costituzione, di partecipare ad un corteo autorizzato in maniera pacifica. Ci stupisce che venga messa in dubbio da dei politici la sua libertà di esprimere il proprio pensiero.

Il Dott. Leone è uno stimato professionista e sostenere che ha messo in imbarazzo l’ASL di Biella come dichiarato dal Consigliere Regionale Zappalà è falso e inaccettabile. Invitiamo chi si deve occupare a livello regionale della sanità piemontese ad utilizzare il suo tempo per provare a risolvere almeno qualcuno dei tanti e gravi problemi che tutti i cittadini e gli operatori si trovano ad affrontare quotidianamente negli ospedali del Piemonte anziché dedicarsi a polemiche sterili e inutili.

Il Dott. Leone sta ricevendo in queste ore il supporto di tanti pazienti e operatori che lo conoscono e lo stimano, persone di ogni idea politica. Vogliamo aggiungere il nostro sostegno ai tanti che già glielo hanno espresso".