Parco Robinson a Cossila nel degrado: erba alta e giochi rotti FOTO

Arriva dagli abitanti di Cossila una segnalazione di forte criticità riguardante il Parco Robinson del quartiere nel comune di Biella, dove la situazione sarebbe diventata sempre più problematica sia per la manutenzione del verde sia per lo stato dei giochi.

Secondo quanto riportato, l’erba all’interno dell’area verde risulterebbe molto alta, al punto da essere definita “vergognosa” per le condizioni in cui si trova il parco. A questa situazione si aggiungerebbe lo stato dei giochi per bambini, segnalati come pericolanti o danneggiati.

La segnalazione evidenzia una condizione di degrado che renderebbe difficoltoso e potenzialmente rischioso l’utilizzo dell’area da parte delle famiglie e dei più piccoli.