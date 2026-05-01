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In foto, i danni causati dai ladri
Ladri al cimitero di Gaglianico, l’amarezza di un lettore: “Fatto vergognoso, specialmente su un luogo sacro”
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AL DIRETTORE | 01 maggio 2026, 06:50

Ladri al cimitero di Gaglianico, l’amarezza di un lettore: “Fatto vergognoso, specialmente su un luogo sacro”

E aggiunge: “Oltre al danno materiale, ho ricevuto un danno morale, che purtroppo non potrà mai essere rimborsato”.

In foto, i danni causati dai ladri

In foto, i danni causati dai ladri

Riceviamo e pubblichiamo:

“Sono venuto a conoscenza dei fatti avvenuti al cimitero di Gaglianico. La mia famiglia è sepolta in una delle cappelle danneggiate. Dal principio, ho notato subito che le telecamere di videosorveglianza sono state coperte con una busta ed è stato aperto il cancello nel lato nord. È veramente vergognoso quello che è accaduto. Il furto di per sé è già orribile, ma su un luogo sacro è ancora peggio. 

Oltre al danno materiale, ho ricevuto un danno morale, che purtroppo non potrà mai essere rimborsato. Questa è la seconda ondata di furti, in quanto nei giorni prima è avvenuta la prima. Confido nel buon lavoro delle forze dell’ordine sebbene abbia letto che ci siano stati degli importanti sviluppi. Un ringraziamento alla costante presenza dei Carabinieri.  

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Marco Fugazzotto

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