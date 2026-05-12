Scontro auto-motorino a Candelo, un giovane in ospedale

È stato accompagnato in ospedale per le cure del caso il giovane che, alla guida del suo motorino, è rimasto coinvolto in un sinistro stradale con un’auto. Il fatto è avvenuto intorno alle 8 di ieri, 11 maggio, lungo via San Sebastiano, nel comune di Candelo.

Sul posto è giunto il personale sanitario per la prima assistenza al ragazzo, poi caricato a bordo dell’ambulanza per il trasporto in Pronto Soccorso. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti di rito che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto.