Lettera aperta al dottor Francesco Leone

Desidero esprimere pubblicamente la mia stima e il mio ringraziamento al dottor Francesco Leone per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate nel suo lavoro quotidiano.

In questi giorni il suo nome è stato al centro di una polemica legata alla sua partecipazione a una manifestazione. Non entro nel merito della vicenda, ma ritengo importante riportare l’esperienza diretta di un paziente che ha potuto conoscere il suo operato sul campo.

Nel mio percorso di malattia, il dottor Leone mi ha sempre seguito con attenzione costante, disponibilità e grande dedizione, accompagnandomi nel decorso della patologia e continuando tuttora a garantire il suo supporto con serietà e presenza.

Ho trovato in lui non solo un medico preparato e scrupoloso, ma anche una persona profondamente umana, capace di ascolto e vicinanza nei momenti più delicati. Qualità che, a mio avviso, rappresentano la parte più importante della professione medica.

Ritengo quindi doveroso esprimere pubblicamente riconoscenza per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato nei confronti dei pazienti, al di là di qualsiasi polemica.