Dorzano, l’Amministrazione fa il punto: “Bilancio sano e avanzo libero da oltre 203mila euro”

"Il rendiconto 2025 dimostra la solidità del bilancio comunale: il risultato di amministrazione, pari a 349.111,99 euro, e l’avanzo libero di 203.169,62 euro rappresentano l’esito concreto di scelte politiche precise, portate avanti con serietà, responsabilità, trasparenza, visione e, soprattutto, prudenza. In un contesto difficile, segnato da vincoli sempre più stringenti, risorse limitate e una struttura amministrativa ridotta, questo risultato assume un valore ancora più significativo.

Per questo desidero ringraziare tutti i dipendenti comunali, che ogni giorno garantiscono il funzionamento dell’ente con impegno e professionalità. È altrettanto doveroso riconoscere il lavoro politico di questa Amministrazione. Nel corso degli ultimi due anni abbiamo adottato scelte improntate al rigore nella spesa, al contenimento degli sprechi e a una gestione oculata delle risorse pubbliche, in continuità con l’operato delle precedenti amministrazioni.

Stiamo procedendo al conferimento di un incarico a una ditta specializzata per la gestione, il controllo, il riaccertamento e la riscossione dei tributi, con l’obiettivo di rafforzare il contrasto all’evasione. Si tratta di un segnale forte a garanzia di cittadini e aziende che adempiono correttamente ai propri obblighi tributari, oltre che di un’azione utile ad assicurare l’incasso delle entrate correnti, fondamentali per l’equilibrio del bilancio.

Abbiamo portato a termine interventi e lavori già avviati dalla precedente amministrazione: la piazza comunale, la riqualificazione del polivalente con opere di efficientamento energetico, tra cui la sostituzione delle caldaie e dell’illuminazione a Led, e la messa in sicurezza con dispositivi di protezione e nuove porte REI. L’obiettivo è rendere il polivalente un punto di riferimento e di aggregazione per eventi e manifestazioni in totale sicurezza.

Tra gli interventi rientra anche il nuovo parcheggio di via Scaglia, che sarà inaugurato previa autorizzazione della Soprintendenza, con l’apposizione delle targhe commemorative in ricordo di coloro che, grazie ai loro familiari, hanno reso possibile la realizzazione dell’opera. L’impianto fotovoltaico comunale da 16,2 kW, con 7 kW di accumulo, rappresenta un altro tassello importante: stiamo programmando l’integrazione con l’aumento delle batterie, per ridurre ulteriormente il costo dell’illuminazione pubblica.

Abbiamo inoltre lavorato alla digitalizzazione dell’ente, con il nuovo sito istituzionale, la PND, Piattaforma delle notifiche digitali, e lo stato civile digitale, attraverso i fondi del PNRR. Risorse che hanno portato un importante contributo economico da riutilizzare per proseguire nel processo di digitalizzazione e rendere l’ente sempre più moderno e connesso con i cittadini.

Abbiamo riorganizzato la viabilità con il senso unico in via Annibale Beduglio e la chiusura di via Giovanni e Dante Volpe all’intersezione con la SP 143, con l’obiettivo di favorire la sicurezza pedonale in un paese a basso flusso di traffico. Si è conclusa anche l’alienazione di Casa Gilardi, da molti anni tra gli obiettivi dell’Amministrazione.

Abbiamo affrontato sfide complesse e meno visibili, come la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata: un lavoro silenzioso, ma di grande responsabilità istituzionale, non privo di difficoltà. Allo stesso tempo abbiamo garantito e confermato servizi importanti per la cittadinanza, dalla gestione del verde al ritiro gratuito degli ingombranti, dimostrando attenzione concreta verso i cittadini.

Abbiamo cercato di dare vita al paese, pensando ai ragazzi con il progetto Euro-Giovani, finanziato dalla Regione Piemonte. La Cena in bianco è stata un successo e diventerà un appuntamento fisso, come il Concerto di Natale.

A breve partiranno due lavori importanti: il sistema di videosorveglianza e la nuova fermata dell’autobus, con la realizzazione del nuovo marciapiede nell’area commerciale, finanziati con fondi FSC. Più sicurezza e servizi.

Sappiamo però che il contesto che ci attende sarà complesso: la situazione geopolitica porterà probabilmente a minori trasferimenti economici per i Comuni, soprattutto quelli piccoli come il nostro, e a un forte aumento dei costi energetici e delle materie prime, tra cui bitume e cls. Questo significa una cosa sola: serviranno ancora più capacità amministrativa, responsabilità politica e impegno, che da parte mia e dell’Amministrazione non verranno mai a mancare.

In questa direzione va anche l’adesione alla Comunità Energetica, deliberata da poco dal Cda di Cer.io in seguito alla nostra richiesta di adesione: una scelta strategica che guarda al futuro, alle energie rinnovabili e all’autonomia energetica del nostro territorio. Prossimamente saranno organizzati incontri con la popolazione, durante i quali saranno illustrate tutte le possibilità e i vantaggi.

Oggi posso dire con chiarezza che il nostro Comune è solido, ha un bilancio sano e dispone di risorse che permettono di affrontare le sfide dei prossimi mesi. Questo, però, non ci autorizza ad abbassare la guardia: continueremo a lavorare con prudenza, serietà e attenzione.

Le sfide sono tante, ma continueremo a prendere decisioni, anche difficili, nell’interesse del paese, per renderlo sempre più moderno, efficiente e vicino ai cittadini, nel rispetto dei vincoli ma senza mai rinunciare a costruire il futuro."