Basket, nuova sfida play off tra Teens e Biella Next

Si replica al Palapajetta questa sera alle 20.30 per gara 2, serie che dopo il risultato di domenica sera vede Biella Next sull’1-0.

Il Teens con le spalle al muro cercherà il pareggio per andare alla “bella” sabato sera. Nonostante gli acciacchi dell’ultimo periodo i playoff richiedono uno sforzo ai giocatori staff e società per la gara 2, i tifosi vogliono gara 3, e lo spettacolo visto sulle tribune domenica sera verrebbe replicato.

La condizione fisica, come detto, dei ragazzi di coach Sacco è monitorata ora dopo ora, ma la voglia di far bene la grinta e la caparbietà saranno le caratteristiche che la squadra laniera schiererà sul parquet per proseguire la stagione e per continuare a sognare.

Palla a due al Palapajetta Biella.