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Basket | 13 maggio 2026, 09:00

Basket, nuova sfida play off tra Teens e Biella Next

Basket, nuova sfida play off tra Teens e Biella Next

Basket, nuova sfida play off tra Teens e Biella Next

Si replica al Palapajetta  questa sera alle 20.30 per gara 2, serie che dopo il risultato di domenica sera vede Biella Next sull’1-0. 

Il Teens con le spalle al muro cercherà il pareggio per andare alla “bella” sabato sera. Nonostante gli acciacchi dell’ultimo periodo i playoff richiedono uno sforzo ai giocatori staff e società per la gara 2, i tifosi vogliono gara 3, e lo spettacolo visto sulle tribune domenica sera verrebbe replicato. 

La condizione fisica, come detto, dei ragazzi di coach Sacco è monitorata ora dopo ora, ma la voglia di far bene la grinta e la caparbietà saranno le caratteristiche che la squadra laniera schiererà sul parquet per proseguire la stagione e per continuare a sognare. 

Palla a due al Palapajetta Biella.

c. s. Teens Basket Biella g. c.

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