Campiglia, serata di degustazione caffè: viaggio tra espresso, Chemex e French Press

Un viaggio tra aromi, profumi e metodi di estrazione per scoprire il mondo del caffè artigianale. È quanto propone l’associazione Crescere in Valle con la “Serata di degustazione caffè”, in programma venerdì 22 maggio alle ore 21 al Circolo Valet di Campiglia Cervo, in frazione Asmara.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle principali tecniche di preparazione del caffè, con particolare attenzione ai metodi di estrazione artigianale che negli ultimi anni stanno conquistando sempre più appassionati. Durante la serata sarà possibile conoscere caratteristiche, differenze e peculiarità di sistemi come Espresso, Pour-Over V60, Chemex, French Press, AeroPress e Moka.

L’obiettivo dell’evento è offrire un’esperienza sensoriale e culturale, permettendo ai presenti di approfondire il tema degli aromi autentici e delle diverse modalità di preparazione della bevanda più amata dagli italiani.

La degustazione è organizzata dall’associazione Crescere in Valle e i posti disponibili sono limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco al numero 3703134476 oppure Barbara al 3479706659. Disponibile anche l’indirizzo email crescereinvalle.aps@gmail.com.