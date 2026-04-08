Concertozzo, gli ambulanti non trattano sulle proposte. Il Comune: "Continueremo a tutelarne il regolare svolgimento"

In vista del Concertozzo 2026, in programma il 27 giugno in Piazza Falcone, l’Amministrazione comunale di Biella ha fin da subito cercato di conciliare la normale attività del mercato con lo svolgimento dell’evento, promuovendo un dialogo costruttivo con i rappresentanti delle associazioni di categoria e gli operatori.

Per lo spostamento temporaneo, il Comune aveva proposto di trasferire le bancarelle tra Piazza Vittorio Veneto e via Lamarmora e nell’area di parcheggio a Città Studi, sia per giovedì 25 che per sabato 27 giugno, oltre a una configurazione ridotta di Piazza Falcone per la sola giornata del 25.

Opportunità che sono state però respinte dagli operatori. Durante il primo incontro, le rappresentanze di categoria avevano avanzato l’ipotesi di spostare temporaneamente il mercato in viale Macallé. Il Comune, valutando attentamente gli aspetti legati a spazi e sicurezza, aveva preso tempo per studiare la fattibilità della proposta. Nell’incontro successivo, con la disponibilità comunale ad uno spostamento lungo buona parte della stessa via – dall’Istituto Scolastico Gae Aulenti fino all’approssimarsi di Piazza Adua e della vicina Via Friuli – gli operatori hanno comunicato che la proposta era stata respinta. Dunque, tutte le soluzioni presentate dal Comune sono state rifiutate senza alcuna apertura al dialogo. Gli operatori hanno chiarito che non intendono spostarsi in nessun’altra area per un evento diverso dal mercato.

Qualsiasi proposta del Comune viene dunque bocciata a prescindere. Ciò lascia ipotizzare che, dietro la rigidità di certe posizioni, possano esserci influenze o pressioni di strumentali volte a complicare ogni possibilità di mediazione. Un atteggiamento di totale chiusura che parrebbe contrastare con gli interessi degli stessi operatori.

Il Comune continuerà ovviamente a tutelare il regolare svolgimento del Concertozzo, evento che promuove il tema alto dell’inclusione sociale e sensibilizza su quello dell’autismo, nel rispetto dell'interesse dei cittadini e dei numerosi visitatori che arriveranno in città per partecipare al grande evento musicale. È un’occasione a cui l’Amministrazione crede fortemente, confortata anche dal numero di biglietti venduti sinora e all’entusiasmo delle associazioni coinvolte.