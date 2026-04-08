Incivili tornano a colpire in Baraggia: ritrovati resti di calcinacci e mattoni

Non si arresta il fenomeno dell’abbandono illecito di rifiuti in Baraggia. A pochi mesi di distanza dai precedenti episodi, la situazione si ripresenta ancora una volta nel territorio di Candelo, in un’area già segnalata in passato.
Il nuovo ritrovamento è avvenuto da parte di un nostro lettore nei pressi del grande parcheggio, subito dopo la salita che conduce alla zona. Nelle fotografie scattate nella giornata di ieri martedì 7 aprile si notano chiaramente resti di materiale edile: mattoni, calcinacci e altri detriti lasciati sul posto senza alcun rispetto per l’ambiente. Si tratta di un’area già oggetto di attenzione, tanto che risulta delimitata da bindelle bianco-rosse, segno di una precedente segnalazione o intervento.
Ancora una volta, purtroppo, si tratta della “solita storia”: segnalazioni, interventi e poi nuovi abbandoni, in un ciclo che sembra ripetersi senza sosta.