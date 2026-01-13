Mercato a Biella da piazza Falcone a piazza Martiri, 650 firme per dire “no”

Poco meno di 500, nel dettaglio 497 sono le firme che due attività vicine agli ambulanti hanno raccolto nella giornata di sabato 10 gennaio in appena 4 ore, dalle 8,30 alle 12,30 A queste se aggiungono quelle raccolte ieri che fanno salire il numero a 650, per dire “no” allo spostamento dei banchi al quale sta lavorando l'amministrazione di Biella da piazza Falcone a Piazza Martiri. E giovedì l'amministrazione incontrerà le associazioni di categoria FIVA, APA, GOIA e ANVA per presentare il progetto dello spostamento.

A non convincere chi ha il banco al mercato al Villaggio Lamarmora oggi è principalmente la questione dei parcheggi. “Sinceramente non ci aspettavamo un'adesione così importante nemmeno noi come categorie – racconta Michelangelo Trotta di FIVA Ascom - . Sabato era un via vai difficile da gestire talmente tante sono le persone che hanno risposto a questa iniziativa. Ieri invece no, era più tranquillo, ma vuole dire tanto per chi lavora al mercato, l'appoggio delle persone che come loro votano “No” allo spostamento”.

Giovedì ci sarà per gli ambulanti l'appuntamento più importante. “Il sindaco Marzio Olivero ci riceverà giovedì alle 14,30 a Palazzo Oropa – continua Trotta - . Ora noi proseguiamo con le firme in questi giorni, poi incontreremo l'amministrazione, e a quel punto capiremo cosa fare. Per il momento per noi è solo un sentito dire, dobbiamo ragionare su fatti concrete”. E poi c'è la questione "Concertozzo": "Non meno importante - conclude Trotta - è capire cosa ne sarà di noi quando ci sarà quel grande evento di cui anche in questo caso non ci è stato detto nulla. E' chiaro che o non saremo presenti il piazza Falcone quel fine settimana, o dovremo spostarci altrove e non sappiamo ancora nulla".