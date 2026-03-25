Ambulanti di piazza Falcone, lunedì nuova assemblea

Nuova assemblea per gli ambulanti di piazza Falcone a Biella, che questa volta saranno chiamati a valutare le proposte avanzate dal Comune su dove poter dare spazio alle bancarelle della piazza in occasione del Concertozzo 2026, in programma il 27 giugno che avrà come location proprio piazza del Villaggio La marmora. Il ritrovo sarà lunedì 30 sempre al bar dell'Orso.

Nel pomeriggio di lunedì 23 il Comune ha convocato le associazioni di categoria per presentare le proposte: Piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e l’area nei pressi di Città Studi, oltre a una configurazione ridotta di piazza Falcone, per giovedì 25 giugno; per il 27 giugno, le opzioni individuate riguardano lo spostamento provvisorio in piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e nell’area nei pressi di Città Studi. Di qui la volontà da parte delle associazioni che erano presenti di coinvolgere gli operatori direttamente interessati che non erano presenti all'incontro, per capire la loro volontà.

Il 16 marzo scorso gli ambulanti si erano riuniti in assemblea sempre al bar dell'Orso per votare sullo spostamento del mercato. In quell'occasione in 122 su 131 avevano espresso parere contrario. Nessun astenuto, nessun dubbio, nessun ripensamento. Risultato in seguito al quale è stato deciso di bloccare l'amministrazione al primo atto attraverso il quale darà via all'itero del trasferimento.

Intanto ieri si è svolto un sopralluogo operativo nelle aree che ospiteranno il Concertozzo 2026, alla presenza di Nico Acampora, ideatore di PizzAut, accompagnato dal Sindaco Marzio Olivero e dall’Assessore ai servizi sociali Isabella Scaramuzzi. L’incontro ha interessato in particolare Piazza Duomo e Piazza Falcone, sedi della manifestazione in programma il 26 e 27 giugno. Il sopralluogo ha consentito di verificare gli spazi e coordinare gli aspetti organizzativi legati all’accoglienza del pubblico e allo svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle esigenze logistiche connesse all’area food e alla partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti nei progetti di inclusione.