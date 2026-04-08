Chiavazza, convocato il Consiglio di Quartiere: appuntamento questa sera al Centro polivalente

Il Consiglio di Quartiere di Chiavazza è stato convocato per la serata di oggi mercoledì 8 aprile. L’incontro si terrà alle ore 21 presso la sede del Centro polivalente di via Coda 36, a Biella Chiavazza.

Diversi i punti all’ordine del giorno. Tra i temi centrali della serata ci sono la definizione dei giorni e degli orari dello sportello di ascolto, strumento pensato per rafforzare il dialogo con i cittadini, e la presentazione del report relativo alle attività di mappatura svolte sul territorio.

In agenda anche l’invito all’assessore ai quartieri, segnale della volontà di consolidare il rapporto con l’amministrazione comunale, e la discussione sull’indizione di una futura assemblea pubblica aperta alla cittadinanza.

L’incontro si inserisce nel percorso di partecipazione attiva e gestione condivisa delle tematiche locali, con l’obiettivo di coinvolgere sempre più i residenti nella vita del quartiere.