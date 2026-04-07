Parte il progetto “Abitare su Misura”

Vicino a casa, in una nuova casa. Vicino alle città, nella natura. C’è un tempo della vita per ripensare sé stessi, per abitare con più libertà, per coltivare le proprie passioni, per trovare un ambiente più sano. Oggi si è più liberi di lavorare, in alcuni giorni della settimana, fuori dalle grandi città. E il Biellese offre numerosi vantaggi per un luogo da cui ripartire, per una casa da abitare, un borgo da vivere, una natura di cui sentirci parte.

Da qui nasce “Abitare su misura”, un progetto ideato da Fondazione BIellezza per invogliare a prendere in considerazione la possibilità di vivere “altrove” la propria vita, o parte di essa, in un territorio con servizi e vicinanza alle grandi città. Per una migliore qualità dell'aria, del cibo, del vivere, dell'abitare.

Il mercato immobiliare biellese offre molteplici vantaggi a chi, soprattutto in “fuga” dalle grandi città, cerca spazi più ampi, più relazione con la natura, più benessere e qualità della vita. Il Biellese è il luogo ideale per pensare (e realizzare) un nuovo progetto di vita pur rimanendo a poca distanza dai grandi centri abitati come Milano e Torino e nelle vicinanze dei grandi aeroporti internazionali. Un andamento già in atto, intercettato soprattutto dal mercato estero: sempre più stranieri scelgono di vivere nel Biellese acquistando case (principalmente nelle valli) per vacanza o per insediare attività commerciali spesso legate al turismo e all’accoglienza.

Intercettando questo fenomeno e cogliendone le potenzialità, Fondazione BIellezza ha costituito un “servizio su misura”, con una consulenza personalizzata, mettendo a disposizione la conoscenza del territorio e delle sue dinamiche a tre architetti biellesi, che possono indirizzare chi interessato ad acquistare una casa nel Biellese, anche per progetti imprenditoriali, a scelte più compatibili con le proprie necessità. Non transazioni immobiliari ma indicazioni per indirizzare le persone a visitare (anche accompagnandoli) le aree ritenute più idonee. Come se un amico/confidente portasse a scegliere il luogo ideale per una nuova vita.

Gli interessati hanno a disposizione un form specifico sul sito fondazionebiellezza.it per venire ricontattati nel più breve tempo possibile. L’iniziativa è partita con una importante campagna di affissioni a Milano, nelle principali zone della città, e continua sui canali social della Fondazione con testimonianze dirette di chi ha già deciso di trasferirsi nel Biellese.

Paolo Zegna, Presidente della Fondazione BIellezza: “Il mercato immobiliare biellese offre senz’altro opportunità importanti. Lo stanno capendo per primi gli stranieri che acquistano bellissime dimore a prezzi concorrenziali. Come spesso succede, i migliori apprezzamenti (buona qualità della vita, vicinanza con le grandi città e con gli aeroporti internazionali, prezzi bassi, etc.), arrivano per primi da lontano. C’è poi un altro aspetto importante che sta indirizzando sempre nuovi interessati verso il Biellese: il fenomeno della cosiddetta gentrification, la fuga silenziosa ma in costante crescita dalle grandi città che diventano difficilmente sostenibili per costi e qualità della vita. E allora si cerca altrove. Qui entra in scena il Biellese, territorio straordinario non solo per i prezzi convenienti ma perché si vive bene a contatto con la natura e con la garanzia di servizi da città. Come fare quindi ad unire domanda e offerta? Fondazione BIellezza è intervenuta per creare, come è nella sua natura, un ponte tra due necessità. Non l’istituzione di un’agenzia immobiliare ma il coinvolgimento di esperti del territorio in grado di consigliare i luoghi migliori in funzione delle esigenze di chi ci contatta ed eventualmente indirizzare ad agenzie specializzate. E quando ci chiederanno: esiste vita migliore al di fuori delle grandi città? Con orgoglio risponderemo “Naturalmente Biella!”

Giacomo Ferraro Fogno, Angela Culletta e Nicoletta Viale aggiungono: “siamo architetti biellesi, siamo stati individuati da Fondazione BIellezza per supportare chi si affaccia per la prima volta al territorio aiutando a scoprirne le peculiarità, i suoi scorci e gli edifici che lo compongono. Biella può essere anche un'ottima opportunità di investimento per tutta la parte di hotellerie, per alberghi diffusi, per lo sviluppo del turismo lento, utilissimo per riprendere un po' la dimensione dell'uomo. All'inizio di sicuro è il paesaggio quello che attira tutti e lascia sbalorditi, ma poi emerge la qualità totale della vita che si può vivere nel Biellese. Nelle sue valli, sulle sue colline, nelle sue montagne ci sono caratteristici - anche storici - edifici che, con investimenti contenuti, possono essere recuperati e tornare a splendere come un tempo. Il nostro ruolo all'interno del progetto Abitare su Misura di Fondazione BIellezza è di accompagnare le persone a conoscere il territorio, ad apprezzarlo ed affezionarcisi, nella speranza che possano trasferirsi nelle nostre valli”.

INFO: www.fondazionebiellezza.it

www.naturalmentebiella.it