Sagliano, riparte la produzione nel caseificio dell’Azienda Agricola Cà d’Andrei FOTO

Come ogni anno in primavera, quando ricomincia la produzione di latte di capra dai nostri animali, in caseificio iniziamo a produrre i primi caprini freschi e le ricotte che si possono assaggiare in agriturismo. Con il passare del tempo poi, dopo una stagionatura di otto giorni ecco pronto il Dousc: la nostra lattica più amata, cremosa e con la crosta fiorita.

A seguire il Magengo, un piccolo tomino da forno, il Nero con la sua crosta al carbone il cuore bianco e il Qa, che con una stagionatura di 15 giorni inizia a liberare sapori e profumi. Passata la Pasqua tutte queste varietà sono pronte a lasciare il caseificio e le troverete in vendita nel nostro spaccio presso l’Agriturismo il sabato dalle 15:30 alle 18:30 e la domenica dalle 10:00 alle 18:00, oppure nei negozi che riforniamo in Biella e Cossato.

Per i più pazienti fra un mese sarà pronto il Cru, la nostra toma di capra dal sapore erbaceo, il nostro formaggio dove più traspare la connessione fra i pascoli e il caseificio, fra il contesto naturale della Valle Cervo in cui ci troviamo e lavoriamo, e il latte che i nostri animali producono. Si, perché a Cà d’Andrei abbiamo scelto di lavorare in regime Biologico e le nostre capre pascolano 10 mesi l’anno, nei prati ma anche nei boschi che ci circondano, arricchendo il latte di profumi che variano nel corso delle stagioni. Mentre in caseificio abbiamo scelto di lavorare il nostro latte crudo, per preservarne i nutrienti e il gusto.

Lavorare a latte crudo non è stata una scelta banale: abbiamo molti più controlli da parte delle autorità sanitarie che monitorano le analisi del latte, e ogni giorno la materia prima che lavoriamo è diversa; è quindi il casaro che deve decidere come lavorarla al meglio, quali temperature e quali tecniche usare. L’ultimo formaggio a uscire dal caseificio è infine il Verd’Alp, il nostro erborinato di capra, amato da chi predilige il piccante e i sapori decisi!

Per chi è curioso di scoprire le nostre “fatiche” in stalla e in caseificio, Cà d’Andrei è diventato da quest’anno anche B&B, oppure si possono seguire sulla nostra pagina facebook e instagram, Agriturismo e Azienda Agricola Cà d’Andrei.

Ca' d'Andrei si trova in via Trento 2, a Case Code di Sagliano Micca.