L'ultimo anno della primaria del Comprensivo di Occhieppo Inferiore a "Mestieri in Fiera" FOTO

Ha preso avvio la scorsa settimana a Cascina Oremo, con le classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Occhieppo Inferiore, il progetto "Mestieri in Fiera", percorso di orientamento precoce dedicato a bambine e bambini.

L'iniziativa fa parte di "Muse a Cascina Oremo" attraverso cui Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, insieme al Consorzio Sociale II Filo da Tessere e alle cooperative sociali che operano a Cascina Oremo, ha scelto di implementare le attività e le esperienze laboratoriali offerte alle scuole del territorio. "Mestieri in Fiera" si inserisce nel lavoro del Centro di orientamento e propone un primo avvicinamento al mondo del lavoro attraverso il fare, il gioco e la sperimentazione. Il percorso accompagna bambine e bambini a scoprire interessi, attitudini e talenti, offrendo occasioni concrete per esplorare ambiti professionali diversi, in modo aperto e non stereotipato.

Il progetto prevede un incontro di presentazione con gli insegnanti, un'attività introduttiva in classe, una giornata laboratoriale a Cascina Oremo e un successivo momento di rielaborazione in aula. Durante l'esperienza, ogni bambina e ogni bambino può sperimentarsi in due aree professionali, scelte tra nove ambiti: sportiva, linguistico-comunicativa, creativo-artistica, educativo-didattica e socio-sanitaria, turistico-ricettiva, culturale e del tempo libero, tecnico-pratico-manuale, giuridico-politica e sicurezza, scientifico-ambientale e naturalistica, logico-matematica ed economica.

Teresa Barresi, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Occhieppo, ha parlato in modo entusiasta dell’esperienza fatta dai “suoi” alunni: «È stata un’esperienza positiva, ha entusiasmato bambini e bambine che hanno potuto conoscere e sperimentare le professioni che potrebbero svolgere da adulti. E lo hanno fatto in forma quasi ludica, attraverso laboratori coinvolgenti che hanno stimolato il loro interesse anche verso realtà sconosciute. È bello partecipare ad attività nelle quali i bambini sono protagonisti e hanno la possibilità di mettersi in gioco. Un’occasione per proiettarsi con la fantasia nel futuro, che ben si inserisce nelle azioni di orientamento che l'Istituto organizza a partire dai più piccoli della scuola primaria».