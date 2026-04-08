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COSTUME E SOCIETÀ | 08 aprile 2026, 07:40

Torna a Biella un nuovo cleanup a favore dell’ambiente

Torna a Biella un nuovo cleanup a favore dell’ambiente (foto di repertorio)

Torna a Biella un nuovo cleanup a favore dell’ambiente (foto di repertorio)

Tornano gli appuntamenti a favore dell’ambiente. Sabato 11 aprile avrà luogo a Biella un cleanup, precedentemente rinviato per pioggia. Il ritrovo è alle 10 di fronte alla Fons Vitae, in via Italia, e da lì ci si sposterà in via Cernaia per ripulire alcune aree della città. Come le altre volte, bastano dei guanti da giardinaggio o da lavoro e scarpe comode, meglio chiuse. L’intervento si concluderà intorno alle 12.

g. c.

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