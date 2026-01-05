Mercato in centro a Biella, Olivero: “Il tessuto economico sociale è cambiato”

A poco meno di 30 anni da quando è stato spostato al Villaggio la Marmora, il mercato potrebbe tornare in centro. Era la fine degli anni 90 quando l'amministrazione aveva spostato le bancarelle da piazza Martiri a piazza Falcone. E oggi l'amministrazione Olivero è al lavoro per riportarlo esattamente da dove era stato portato via.

Cosa è cambiato? “In tante città il mercato è in centro, non stiamo immaginando nulla di nuovo. Anche solo nella vicina Vercelli è così – spiega il sindaco Marzio Olivero -. Il nostro obiettivo è chiaramente rivitalizzare il centro. Le scelte del passato sono state fatte allora con determinate condizioni, oggi il tessuto sociale economico è cambiato, noi tutto quello che stiamo immaginando di fare è per portare benefici al centro. Gli uffici comunali sono al lavoro, stanno facendo le valutazioni del caso per i pozzetti perchè tanti sono ammalorati”.

Parcheggi? “Non sono un problema – sdrammatizza il primo cittadino - . Fare 200 metri a piedi non devono essere una tragedia. Ci sono gli stalli a servizio delle bancarelle. A Biella siamo abituati ad avere tutto a portata di mano, ma le distanze non sono impossibili”.

Lo spazio sul quale si stanno facendo ragionamenti per riportare le bancarelle nel cuore cittadino è quello di piazza Martiri e piazza Colonnetti. E piazza Falcone? “Certamente verrà sempre utilizzata per eventi importanti che necessitano di spazio – conclude il sindaco Olivero -. Un esempio? Il Concertozzo il prossimo 27 giugno è previsto proprio in quell'area”.