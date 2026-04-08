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CRONACA | 08 aprile 2026, 10:40

Scontro fra due auto a Valdengo: veicolo rimosso dal carro attrezzi

Scontro fra due auto a Valdengo: veicolo rimosso dal carro attrezzi - Foto di repertorio

Scontro fra due auto a Valdengo: veicolo rimosso dal carro attrezzi - Foto di repertorio

Incidente stradale nel primo pomeriggio di ieri, martedì 7 aprile, a Valdengo. Intorno alle 14:30, due veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro avvenuto alla rotonda che conduce al Bennet.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Occhieppo, che hanno regolato la circolazione durante le operazioni successive al sinistro. Le persone coinvolte hanno compilato il modulo di constatazione amichevole e non sembra ci siano state particolari conseguenze, se non i danni ai veicoli.

Uno dei mezzi è stato rimosso dal carroattrezzi e al termine dell’intervento è stata ripristinata la sicurezza stradale.

G. Ch.

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