Sole e natura, a Zubiena sono un successo le passeggiate di Pasquetta

Bilancio più che positivo per le passeggiate di Pasquetta, andate in scena nel pomeriggio di ieri, 6 aprile. Complice la bellissima giornata di sole, i visitatori sono partiti alla scoperta della Bessa. Molti di loro sono giunti da fuori provincia, attratti dalla bellezza della zona e dal verde raggiante della natura circostante. In tutto sarebbero stati oltre 60 i partecipanti alle escursioni nel cuore della Valle Elvo.
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