Concertozzo: il Comune propone spazi alternativi per le bancarelle, gli ambulanti prendono tempo per valutare

Piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e l’area nei pressi di Città Studi, oltre a una configurazione ridotta di piazza Falcone, per giovedì 25 giugno; per il 27 giugno, le opzioni individuate riguardano lo spostamento provvisorio in piazza Vittorio Veneto/via Lamarmora e nell’area nei pressi di Città Studi. Queste le proposte avanzate dal Comune di Biella agli operatori di piazza Falcone durante un incontro nel primo pomeriggio di oggi 23 marzo con le associazioni dedicato alla gestione dei mercati cittadini in occasione del Concertozzo 2026, in programma il 27 giugno in Piazza Falcone.

L'incontro, voluto dal Comune, si è chiuso con la richiesta di tempo da parte dei venditori su piazza per valutare nel dettaglio le soluzioni prospettate e formulare eventuali osservazioni. Le associazioni si riuniranno mercoledì con i propri rappresentati per valutare il da farsi.

Durante l’incontro, le categorie presenti hanno condiviso la necessità di ulteriori approfondimenti. A tal fine, gli ambulanti si riuniranno nella giornata di mercoledì per valutare nel dettaglio le soluzioni prospettate e formulare eventuali osservazioni.

Il Comune ribadisce l’importanza del Concertozzo, appuntamento di grande rilievo per la città sia per la partecipazione attesa sia per il suo forte valore sociale. L’evento, infatti, è strettamente legato al tema della disabilità e dell’autismo, vedendo il coinvolgimento attivo di numerose associazioni del territorio. Un’occasione unica di inclusione e sensibilizzazione. "La disponibilità dell’Amministrazione al confronto non è mai mancata e continuerà a esserci con spirito costruttivo – dichiara il Sindaco Marzio Olivero –. L’obiettivo è trovare un punto di equilibrio tra la tutela delle attività economiche e la buona riuscita di un evento che rappresenta un valore importante per tutta la cittadinanza. Proprio per questo, ritengo sia poco utile alimentare posizioni strumentali, invece che lavorare per soluzioni condivise".