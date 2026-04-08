Fiera Zootecnica, a Valdilana una giornata tra allevamento e tradizione

La Fiera Zootecnica di Valdilana-Brughiera torna sabato 2 maggio 2026 con una giornata dedicata alle tradizioni dell’allevamento.
In programma esposizioni, proposte legate al cibo e momenti pensati per coinvolgere un pubblico ampio, dai più piccoli agli adulti. Gli organizzatori annunciano anche diverse novità.
L’iniziativa richiama il mondo dell’allevamento e le sue radici, con l’obiettivo di valorizzare una componente significativa del territorio e offrire un’occasione di incontro aperta a tutti.