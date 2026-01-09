Mercato a Biella, no allo spostamento in centro: ambulanti pronti alla raccolta firme

Mercato a Biella: piazza Falcone o piazza Martiri? L’ipotesi di uno spostamento in centro non convince le associazioni di categoria degli ambulanti, che domani, sabato 10 gennaio daranno il via a una raccolta firme per dire no al trasferimento.

“Faccio mercato da tanti anni: trent’anni fa ero in piazza Martiri con mio papà e anche oggi ci sono il venerdì. Negli altri giorni sono in piazza Falcone. Riportare tutti i banchi in centro non ha senso”. A parlare è Carlo Capuano di APA Biella, che sottolinea come l’attuale collocazione sia ormai consolidata. “Al Villaggio Lamarmora abbiamo una piazza bellissima, progettata per ospitare il mercato, dove la gente è abituata a venire. Anche i clienti, da quando hanno saputo che forse ci sposteranno, non sono contenti. Sono preoccupati per la logistica e per i parcheggi – prosegue Capuano –. Il venerdì in piazza Martiri non c’è molta affluenza. Trenta anni fa Biella era diversa: non c’erano così tanti supermercati, non c’erano gli Orsi, c’era più gente in giro. Si era parlato di una sperimentazione il giovedì, ma riportare tutti i banchi no”.

Delusione anche da parte di Michelangelo Trotta di FIVA Ascom. “Non nascondo di essere rimasto deluso – commenta –. Come si può prendere una decisione del genere senza almeno parlarne con noi? Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, lo abbiamo saputo dai giornali”. Trotta richiama poi l’attenzione sulla situazione del bar in piazza Falcone: “È una famiglia che ha fatto un investimento importante da poco e ora è giustamente preoccupata. Sabato inizieremo la raccolta firme proprio da loro, poi continueremo passando tra i banchi e infine porteremo tutto in Comune. Noi non vogliamo spostarci. E poi c'è anche la questione del Concertozzo: anche per quello che sarebbe in giorno di mercato non ci hanno detto nulla. Per noi sarebbe una perdita importante di lavoro, dove ci spostano?”.

Sul piede di guerra anche Carlo Pettinaroli, presidente di ANVA Confesercenti Biella. “Siamo pronti a dare battaglia – afferma senza mezzi termini –. Dopo tutti i lavori fatti per questa piazza, riportare il mercato in centro è assurdo. Non siamo un soprammobile che si può spostare a piacimento. E soprattutto non è questo il modo di procedere: non si prende una decisione del genere senza un dialogo con le associazioni, che poi devono confrontarsi con i propri associati”. Pettinaroli solleva inoltre il tema dei commercianti del centro: “Siamo sicuri di non danneggiare le attività in sede fissa togliendo parcheggi? Se ci vogliono spostare servono motivazioni serie”.

Dello stesso avviso Paolo Calabrese di GOIA Biella. “Parliamone – dice –. Per ora c’è stato solo un annuncio letto sui giornali: si è partiti chiaramente con il piede sbagliato. Si è pensato a quanti pozzetti potrebbero necessari? Alla sicurezza? Il progetto è stato condiviso con i Vigili del Fuoco? Personalmente vedo difficile uno spostamento, ma in ogni caso prima di decidere serve un confronto con l’amministrazione”.