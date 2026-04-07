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Motori | 07 aprile 2026, 08:30

Torna il raduno di primavera del Valsessera Jolly Club Classic

Torna il raduno di primavera del Valsessera Jolly Club Classic

Torna il raduno di primavera del Valsessera Jolly Club Classic

Torna puntuale come ogni anni il raduno di primavera, giunto alla 12° edizione organizzato per venerdì 1° maggio dal Valsessera Jolly Club Classic.

Il programma prevede il ritrovo a Pray presso il Sammer Cafè e la partenza della carovana programmata per le 9.30. La tabella di marcia prevede 60 km di strade panoramiche biellesi con l’arrivo a Sordevolo verso le 12.30 per il pranzo previsto al ristorante Pratovalle, non prima di aver visitato l’Ecomuseo del Ferro di Netro.

Le iscrizioni chiuderanno il 26 aprile e sono previste massimo 55 vetture. Il presidente Pieraldo Giacobino è convinto che la grande partecipazione avuta negli anni scorsi non mancherà ,con molti soci e simpatizzanti ormai affezionati a questo ritrovo dove le auto storiche tirate a lucido accomunano un po’ tutti.

Per informazioni: 347.1366807 e 328.7737241.

Redazione g. c.

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