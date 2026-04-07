Torna il raduno di primavera del Valsessera Jolly Club Classic

Torna puntuale come ogni anni il raduno di primavera, giunto alla 12° edizione organizzato per venerdì 1° maggio dal Valsessera Jolly Club Classic.



Il programma prevede il ritrovo a Pray presso il Sammer Cafè e la partenza della carovana programmata per le 9.30. La tabella di marcia prevede 60 km di strade panoramiche biellesi con l’arrivo a Sordevolo verso le 12.30 per il pranzo previsto al ristorante Pratovalle, non prima di aver visitato l’Ecomuseo del Ferro di Netro.



Le iscrizioni chiuderanno il 26 aprile e sono previste massimo 55 vetture. Il presidente Pieraldo Giacobino è convinto che la grande partecipazione avuta negli anni scorsi non mancherà ,con molti soci e simpatizzanti ormai affezionati a questo ritrovo dove le auto storiche tirate a lucido accomunano un po’ tutti.



Per informazioni: 347.1366807 e 328.7737241.