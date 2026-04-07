Oropa, festa diocesana dei ragazzi: centinaia di giovani tra gioco, preghiera e condivisione FOTO e VIDEO

Mattinata di incontro e preghiera a Oropa per la festa diocesana dei ragazzi. Il ritrovo, tra le 9.00 e le 10.00 davanti alla Basilica Antica, ha segnato l’avvio della giornata che ha visto la partecipazione di numerosi bambini e ragazzi provenienti dalle parrocchie del territorio biellese.

Un appuntamento ormai consolidato, vissuto all’insegna della condivisione e della spiritualità, prima del rientro a scuola dopo le festività pasquali. Dopo il momento iniziale, i partecipanti si sono spostati per il pranzo, mentre nel pomeriggio è previsto spazio per attività ludiche e momenti di aggregazione.

Nel suo intervento, il vescovo Roberto Farinella ha richiamato la figura di San Francesco, soffermandosi sul valore della semplicità e della fiducia: “San Francesco, da giovane come voi, aveva tanti sogni, anche di gloria e di ricchezza. Poi, incontrando il Vangelo, ha compreso che la vera gioia non nasce da ciò che si possiede, ma da un cuore semplice, capace di fidarsi di Dio. Il denaro è necessario per vivere, ma accumulare senza misura porta solo allo spreco. Nella semplicità si scopre la bontà di Dio, che si prende cura di noi”.

Nel suo messaggio un richiamo alla pace: “Siamo chiamati a desiderarla e a viverla pienamente, perché tutti possano camminare nella concordia. È questo il dono che il Signore affida a ciascuno di noi. Tutto ciò che ci circonda, dalla luce alla terra, dall’acqua all’aria, è dono e rende possibile la vita. Per questo diventa motivo di lode e gratitudine”.

“Grazie per questa bella testimonianza che ogni anno offrite. Ringrazio gli organizzatori, gli animatori, i volontari, i sacerdoti, gli accompagnatori e tutti voi ragazzi: questa giornata è possibile grazie all’impegno di ciascuno ed è bello poter vivere alcune ore insieme, nel gioco e nella preghiera, come una sola famiglia. Sia per tutti una giornata bella e santa, all’insegna della pace e della gioia”.