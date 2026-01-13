Mercato a Biella: "Trent’anni di sacrifici e investimenti in Piazza Falcone"

Il mercato di Piazza Falcone è una realtà di grande valore sociale ed economico: un luogo di incontro tra operatori alimentari e non provenienti dalle province piemontesi, produttori stagionali da tutta Italia e una clientela composta da cittadini del Biellese e dei territori limitrofi. Un contesto in cui si consolida un rapporto diretto e fiduciario tra venditore e consumatore.

Il mercato rappresenta un sistema diffuso di microimprese, in parte artigianali, e di attività economiche collegate che contribuiscono in modo concreto alla vitalità del territorio. Piazza Falcone è il risultato di quasi trent’anni di sacrifici e investimenti da parte degli operatori e di amministratori pubblici che hanno costruito nel tempo un’area mercatale funzionale e attrezzata, dotata di posteggi adeguati, servizi e parcheggi gratuiti — anche per persone con disabilità — in prossimità dell’area. Una configurazione che garantisce accessibilità, sicurezza e praticità per clienti di ogni età.

L’area è facilmente raggiungibile da tutti i comuni del Biellese, inserita in un contesto densamente popolato e con margini di crescita ancora concreti. Per rilanciare una città e il suo centro storico non è necessario smantellare ciò che ha dimostrato di funzionare: i cambiamenti sono utili solo se producono miglioramenti reali, senza arretramenti in termini di comodità e accessibilità.

Grazie all’intervento del consigliere Karim El Motarajji sono già state raccolte 650 adesioni di cittadini contrari al trasferimento dei mercati di Piazza Falcone nel centro storico. La raccolta firme proseguirà anche questo giovedì e sabato presso il bar dell’Orso in Piazza Falcone, con l’obiettivo di raggiungere almeno 1.200 adesioni. La partecipazione dei cittadini dimostra che Piazza Falcone non è solo un luogo di commercio, ma un bene collettivo.

Date il vostro contributo: la vostra firma è la nostra voce. Il mercato di Piazza Falcone è il mercato di tutti. Difenderlo oggi significa tutelare il futuro della città. Uniti possiamo farci ascoltare.