Biella, il Mercato contornerà i Giardini Zumaglini: presentato il progetto di riqualificazione FOTO

Il mercato cittadino tornerà nel cuore di Biella e lo farà disegnando un nuovo assetto attorno ai Giardini Zumaglini e in viale Matteotti. Il progetto illustrato oggi, lunedì 23 gennaio, dal sindaco Marzio Olivero, prevede che i banchi contornino l’area verde centrale della città, coinvolgendo piazza Vittorio Veneto, viale Matteotti, via La Marmora, il viale Nord dei Giardini e il collegamento verso via Garibaldi.

La proposta arriva al termine di settimane di confronto pubblico e istituzionale e si inserisce in un percorso già delineato, con l’obiettivo dichiarato di chiudere la partita fra il 2026 e il 2027, collocando il trasferimento all’interno di un più ampio intervento di valorizzazione del centro cittadino: "L’idea - dichiara Oliviero - è affiancare al trasferimento del mercato la riqualificazione dell’intera area. Parliamo di una zona che presenta margini di crescita significativi e che, una volta completati i lavori, potrà esprimere pienamente le proprie potenzialità".

La pianificazione comprende 157 stalli: "Li abbiamo collocati nella nuova area, in modo che la configurazione in esame sia realistica". Sottolinea il sindaco, precisando che il progetto è costruito sulla configurazione definitiva che l’area assumerà una volta conclusi gli interventi. L’insediamento dei banchi interesserà piazza Vittorio Veneto e si svilupperà lungo viale Matteotti e lungo tutto il perimetro dei Giardini Zumaglini, fino a via La Marmora e al collegamento verso via Garibaldi. Un assetto che ridisegna l’ingresso al centro e integra il mercato nel tessuto urbano, attorno alla principale area verde della città.

Una parte significativa dell’intervento riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici. In particolare, nell’area della Fons Vitae è prevista una nuova pavimentazione con materiali lapidei in continuità con via Italia, con l’obiettivo di eliminare l’asfalto e uniformare il disegno della superficie, contribuendo alla rivalutazione complessiva della zona.

"Sono previsti tutti i servizi necessari allo svolgimento del mercato: energia elettrica, acqua, pozzetti e sottoservizi. Per i servizi igienici si guarda al recupero dei bagni pubblici esistenti. Gli interventi mirano inoltre a recuperare superficie utile per assicurare un corretto posizionamento dei banchi, in linea con le norme e le direttive vigenti". All’interno dei Giardini Zumaglini è prevista una riorganizzazione degli spazi e un ampliamento dell’area utilizzabile, senza riduzione della superficie complessiva di verde che, assicura il primo cittadino, "rimarrà pressoché invariata".

Il progetto comporta una revisione della viabilità: Viale Matteotti sarà percorribile a senso unico e, nei giorni di mercato, chiuso per tre giornate alla settimana. Via La Marmora sarà a senso unico da via Torino verso la Provincia, una soluzione che, nelle intenzioni dell’amministrazione, consentirà di ottenere più posti auto nei giorni ordinari e maggiore spazio per l’installazione dei banchi nei giorni di mercato. È previsto inoltre lo spostamento delle fermate degli autobus. L’obiettivo è anche quello di attenuare la separazione fisica e simbolica oggi rappresentata da via La Marmora, favorendo un collegamento più fluido tra quartieri: "Riteniamo che il mercato possa essere uno strumento importante per rivitalizzare il centro e contribuire nel medio e lungo termine alla riqualificazione complessiva dell’area".

Il mercato di piazza Martiri verrà trasferito in piazza Falcone: "Non intendiamo abbandonare il quartiere", ha precisato il sindaco, chiarendo che la scelta nasce dall’esigenza di riorganizzare in modo più funzionale la presenza mercatale sul territorio. Il costo complessivo dell’intervento di riqualificazione supera il milione e mezzo di euro, esclusi servizi e sottoservizi utili a rendere il mercato pienamente operativo. L’amministrazione intende intercettare risorse attraverso un bando dedicato agli ambiti urbani e portare a termine i lavori nel 2026, con un margine utile a garantire la piena operatività. Avviato il confronto con associazioni di categoria e ambulanti, per illustrare il progetto e raccogliere osservazioni.