Spostamento del mercato a Biella: "Soddisfatta della scelta"

"Esprimo grande apprezzamento per l'operato del sindaco Marzio Olivero, che lunedì 23 febbraio 2026, ha introdotto una decisione significativa per la nostra comunità. Sono particolarmente soddisfatta della scelta della giunta Olivero di riposizionare il mercato nella zona nord del quartiere San Paolo, tra Piazza Vittorio, Viale Matteotti e il primo tratto di Via Lamarmora, accanto ai Giardini Zumaglini. Questa decisione mira a riportare vivacità nelle strade centrali, favorendo il commercio locale. L'obiettivo è creare una sinergia positiva tra i banchi del mercato e i negozi stabili, con un conseguente aumento delle opportunità economiche per entrambi. Inoltre, questa localizzazione rappresenta un'ottima opportunità per gli abitanti del quartiere San Paolo, che potranno raggiungere il mercato comodamente a piedi, in una zona protetta dal traffico.

Per quanto riguarda il mercato del sabato, che continuerà a protrarsi fino al pomeriggio come avviene attualmente, sarà un'occasione perfetta per le famiglie residenti che potranno godere di una piacevole passeggiata in centro dedicandosi allo shopping sia presso i banchi del mercato che nei negozi circostanti. Questo contribuirà a dare un nuovo slancio anche alle attività commerciali dell'area.

Da non dimenticare, infine, l'importanza della rinnovata Via Italia, che con la vicinanza al mercato potrà diventare un punto di interesse più attrattivo anche per chi risiede al di fuori del nostro quartiere, soprattutto nelle giornate di sabato".