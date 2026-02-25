Parcheggio dell'ospedale di Ponderano, un lettore: "Il sistema non funziona"

Buongiorno direttore,

le due foto in allegato scattate alle ore 15:30 circa mostrano in quale situazione i cittadini si trovano per vidimare un semplice biglietto all'ospedale di Ponderano, si tratta di una situazione a dir poco vergognosa, stessa sorte ai cittadini tocca anche in caso di pioggia. Già il fatto di pagare il parcheggio in un ospedale così periferico lo trovo fuori luogo, poi aggiungo che poco tempo fa la tariffa è stata aumentata del 50%. Nessun stipendio o pensione nell'arco di 2-3 anni subiscono un aumento simile quindi non capisco questo adeguamento, questo costo si aggiunge alla famosa e triste tassa del morto. Il comune di Ponderano è proprio intenzionato a tartassare i biellesi.

Infine mi ripeto come dimostrano le foto, il sistema non funziona neppure, perché 25-30 persone in coda per vidimare un biglietto, è un tempo inaccettabile.

Elemento già discusso in precedenza è il fatto che il biglietto reclamizzato come €1,50 per tutto il giorno non corrisponde a verità perché se si esce e poi si vuole rientrare si paga un'altra volta la stessa cifra e così via perché se uno fa quattro o cinque uscite paga 4 o 5 volte nell'arco delle stesse 24 ore, e a questo non è mai stato posto rimedio.

Le chiedo di porre all'attenzione pubblica questa problematica in modo di sensibilizzare i vari soggetti interessati.

Grazie per l'ospitalità.