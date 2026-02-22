Un bellissimo scatto del Mucrone, catturato da Paolo Rosazza Pela

Un panorama che incanta: il Mucrone, simbolo naturale del Biellese, immortalato ieri, 21 febbraio, in una splendida fotografia scattata da Paolo Rosazza Pela. La montagna si staglia maestosa contro il cielo e racconta storie di natura incontaminata e di tradizione locale.

Lo scatto ci ricorda quanto il territorio biellese sia ricco di bellezze da riscoprire ogni giorno, invitando a passeggiate, escursioni e momenti di contatto con la montagna. Ringraziamo i nostri lettori che condividono questa visione unica, capace di trasmettere la bellezza e la tranquillità dei nostri paesaggi.