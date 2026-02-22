 / AL DIRETTORE

AL DIRETTORE | 22 febbraio 2026, 09:00

Un bellissimo scatto del Mucrone, catturato da Paolo Rosazza Pela

Un bellissimo scatto del Mucrone, catturato da Paolo Rosazza Pela

Un bellissimo scatto del Mucrone, catturato da Paolo Rosazza Pela

Un panorama che incanta: il Mucrone, simbolo naturale del Biellese, immortalato ieri, 21 febbraio, in una splendida fotografia scattata da Paolo Rosazza Pela. La montagna si staglia maestosa contro il cielo e racconta storie di natura incontaminata e di tradizione locale.

Lo scatto ci ricorda quanto il territorio biellese sia ricco di bellezze da riscoprire ogni giorno, invitando a passeggiate, escursioni e momenti di contatto con la montagna. Ringraziamo i nostri lettori che condividono questa visione unica, capace di trasmettere la bellezza e la tranquillità dei nostri paesaggi.

redazione c

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore