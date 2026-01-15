Biella, Dino Gentile fa chiarezza: “Nessuna proposta bizzarra della nostra lista per spostamento mercato”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Leggo su un organo di informazione locale una notizia che attribuisce posizioni strampalate ai consiglieri della Lista Gentile in merito al previsto spostamento del mercato in alcuni giorni settimanali in centro città.

In verità, i consiglieri della Lista Gentile che hanno partecipato all'ultima riunione di maggioranza non hanno avanzato alcuna proposta "bizzarra" di spostare il mercato a Città Studi (?), tanto meno di utilizzare l'area ex Rivetti per i parcheggi (?): evidenti sciocchezze finalizzate al solo clamore mediatico.

Per chiarezza, ricordo che tale spostamento è previsto nel programma elettorale del sindaco Marzio Olivero, sottoscritto da tutte le forze di maggioranza, e che tale impegno è subordinato alla soluzione delle problematiche logistiche che ad oggi sono responsabilmente discusse a Palazzo Oropa e nelle sedi competenti”.