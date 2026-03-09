A Vigliano l'addio a Ermes Saggia, aveva 63 anni

Dolore nella comunità di Vigliano Biellese, dove Ermes Saggia è mancato all'affetto dei suoi cari. Aveva 63 anni. A darne il doloroso annuncio i familiari, assieme a parenti e amici tutti. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, avranno luogo alle 10 di domani, 10 marzo, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta.