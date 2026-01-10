Biella, mercato in centro. Andrea Ferrero: “Raccogliere istanze per favorire un clima di dialogo costruttivo”

Riceviamo e pubblichiamo:

“In relazione al confronto emerso in questi giorni sul futuro assetto del mercato cittadino di Biella, ritengo opportuno esporre queste riflessioni non solo in qualità di segretario cittadino della Lega, ma soprattutto alla luce della mia esperienza personale provenendo da una famiglia di ambulanti che da quarant’anni vive il mercato biellese.

Nel corso della passata legislatura ho avuto l'onore di ricoprire l’incarico di consigliere comunale, partecipando soprattutto ai lavori della Commissione Commercio che si è occupata fra le altre iniziative anche dell’adeguamento e del compattamento dell’area mercatale di Piazza Falcone. Tale esperienza mi ha consentito di approfondire in modo puntuale le implicazioni organizzative, burocratiche, logistiche ed economiche legate a decisioni inerenti questo settore.

Pertanto mi rendo disponibile, in riferimento alla proposta di spostamento del mercato dalla Piazza Falcone in centro città, anche in qualità di rappresentate della Lega, a raccogliere le istanze e le proposte degli operatori economici ambulanti affinchè si possa costruire un dibattito positivo e una proficua mediazione fra le loro esigenze e quelle di un auspicato sviluppo dell’intera città, cercando di favorire un clima di dialogo costruttivo, senza assunzioni di posizioni pregiudiziali.

Ritengo infatti che scelte di rilievo per il tessuto economico e sociale della città debbano essere affrontate attraverso un percorso condiviso, capace di valorizzare l’ascolto reciproco e di individuare soluzioni equilibrate nell’interesse generale della comunità biellese”.