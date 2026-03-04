Lo sfogo di un autista Atap: "Troppi automobilisti maleducati a discapito della sicurezza dei passeggeri" FOTO

Buongiorno Direttore sono un autista di bus che lavora all'ATAP scrivo questa mail perchè sono indignato e come me anche tutti i miei colleghi che ogni giorno combattono con la maleducazione degli automobilisti che si sentono in dovere di parcheggiare dove gli pare specie sulle fermate dei bus.

Si parla tanto di sicurezza, ma dov'e la sicurezza quando noi siamo costretti a far salire e scendere le persone in mezzo alla strada? Faccio notare che in ogni ora del giorno e in quasi tutte se non tutte le fermate in centro Biella, ci sono macchine parcheggiate.

Faccio qualche esempio: viale Roma sia da una parte che dall' altra ( da una parte perchè devono andare a fare colazione al bar e dall'altra perchè devono andare a scommettere), in tutte le fermate di via Torino , via Marconi sia lato ex obitorio sia di fronte, via Repubblica fermata a fianco al rivenditore di auto, in via Lamarmora lato supermercato, nonostante il parcheggio sotterraneo tutti a parcheggiare fuori; sulle fermate via Lamarmora portici prima della Provincia ( dove c'è il tabacchino ) anche qua nonostante sia vicino alla Provincia tutti parcheggiati in fermata (tra gente che fa colazione e altra che gioca)e per finire in viale Matteotti dove ora c'è un cantiere e hanno anticipato le fermate con tanto di divieto di sosta ma parcheggiano lo stesso.

Per curiosità provi ad andare una sera verso le 20 in viale Matteotti a vedere, è vergognoso specie nel fine settimana. Nonostante tutti questi disagi non vedo nessuno che prenda in mano la situazione e cominci a fare qualche multa. E la stazione? incuranti di tutto, nonostante ci siano chiare indicazioni di dove debbano andare le auto, tante passano comunque sotto le paline dei bus dove a loro la circolazione sarebbe vietata.

Chi sbaglia deve pagare, ma questa legge a Biella non c'è tutto, è lecito e io sinceramente e credo di parlare a nome di tutti i miei colleghi sono stufo di essere uno dei pochi a rispettare il codice della strada.

Spero che questa mail vada a chi di dovere e che faccia qualcosa prima che qualcuno si possa far del male.