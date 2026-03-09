Festa della Donna a Biella, partecipazione e tanto entusiasmo nei centri anziani

Grande partecipazione e tanto entusiasmo ieri nei centri anziani della città in occasione della Giornata Internazionale della Donna, celebrata con un ricco programma di iniziative all’insegna della convivialità, della musica e della condivisione. I festeggiamenti sono iniziati presso il Centro Vernato, dove i partecipanti hanno potuto condividere un ottimo pranzo seguito da un coinvolgente pomeriggio danzante. Tra musica, sorrisi e voglia di stare insieme, il centro si è animato fin dalle prime ore del pomeriggio.

La giornata è poi proseguita al Centro Dinamico, dove numerose persone hanno preso parte a una piacevole cena conviviale. Non sono mancati momenti di grande emozione: durante l’incontro dedicato al tema “L’abito che mi ha cambiata”, Gabriella ha voluto condividere con i presenti la sua storia d’amore, un racconto intenso e toccante che ha saputo coinvolgere tutti i partecipanti. Una testimonianza che rappresenta un esempio significativo anche per le nuove generazioni, dalla quale emerge un profondo rispetto e una forte complicità tra i coniugi.

Tra giochi, balli e momenti di intrattenimento, le donne presenti sono state celebrate con affetto e riconoscenza. Gli uomini hanno voluto rendere loro omaggio con un caloroso applauso, segno di stima per il ruolo fondamentale che ricoprono nella comunità. Nel corso della giornata è intervenuto ai due eventi anche l’assessore Isabella Scaramuzzi, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste: momenti che contribuiscono a rafforzare autonomia, autostima e relazioni sociali, offrendo opportunità preziose di incontro e partecipazione, soprattutto per chi rischierebbe altrimenti di vivere nella solitudine delle mura domestiche.

A tutte le donne presenti sono stati distribuiti dei coupon per ritirare un omaggio di bellezza offerto dalla parafarmacia e naturopatia “I Giardini” di Piazza Casalegno a Biella. L’assessore ha inoltre presentato la programmazione delle attività per l’anno in corso, illustrando le gite e i soggiorni attualmente in fase di organizzazione, accolti con grande interesse e soddisfazione dai partecipanti. L’ufficio del Comune preposto alla progettazione delle attività sociali per la terza età e i centri Anziani continueranno a lavorare anche nei prossimi mesi: oltre alle iniziative già calendarizzate, nel corso dell’anno verranno proposte nuove occasioni di incontro e partecipazione dedicate alla terza età, con l’obiettivo di promuovere benessere, socialità e qualità della vita.