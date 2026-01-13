 / SPORT

SPORT | 13 gennaio 2026, 15:00

Bocce, Novara svetta alla Piatto Sport

bocce novara

Bocce, Novara svetta alla Piatto Sport

La Novara Bocce ha dominato il campionato Alto Piemonte a quadrette di categoria C, che si è giocato alla Piatto Sport domenica scorsa.

La società novarese ha occupato il primo posto del podio  con Corrado Spaltini, Roberto Tadiotto, Dario Torno, Mauro Marchetti superando in finale, 10-9, la biellese Valle Elvo composta da Mauro Andenna, Davide Bianchi, Giuseppe Chiavenuto, Angelo Oberto.

Ancora la Novara Bocce si è piazzata al terzo posto con la quadretta composta da Roberto Beretta, Agostino Carfora, Roberto Carfora, Adriano Zanichelli, a pari merito con il Circolo Italia Ponderanese di Cesare Cavicchioli, Renato Riva, Diego Staccotti, Pietro Bongiovanni. 

27 le formazioni in gara, arbitrate da Ettore Levis e Sergio Tamagno. 

Sante Tregnago

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore