Bocce, Novara svetta alla Piatto Sport

La Novara Bocce ha dominato il campionato Alto Piemonte a quadrette di categoria C, che si è giocato alla Piatto Sport domenica scorsa.
La società novarese ha occupato il primo posto del podio con Corrado Spaltini, Roberto Tadiotto, Dario Torno, Mauro Marchetti superando in finale, 10-9, la biellese Valle Elvo composta da Mauro Andenna, Davide Bianchi, Giuseppe Chiavenuto, Angelo Oberto.
Ancora la Novara Bocce si è piazzata al terzo posto con la quadretta composta da Roberto Beretta, Agostino Carfora, Roberto Carfora, Adriano Zanichelli, a pari merito con il Circolo Italia Ponderanese di Cesare Cavicchioli, Renato Riva, Diego Staccotti, Pietro Bongiovanni.
27 le formazioni in gara, arbitrate da Ettore Levis e Sergio Tamagno.