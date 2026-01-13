Pistolesa, il corpo sotto al ponte appartiene ad un 41enne torinese della Valsusa

Aggiornamento delle 12:50

A seguito di ulteriori indagini, è emerso che il corpo dell'uomo trovato sotto al ponte della Pistolesa, apparteneva ad un 41enne torinese, della Valsusa. In corso ulteriori accertamenti per risalire all'identità della vittima.

Il fatto

Pistolesa: individuato sotto il ponte il corpo senza vita di un uomo

I soccorsi sono stati allertati da un testimone oculare che ha visto un uomo lanciarsi dal Ponte della Pistolesa. Alla segnalazione è seguito l’intervento dei Vigili del Fuoco, che giunti sul posto non hanno rilevato la presenza di veicoli, proseguendo le verifiche nell’area sottostante.

Le ricerche hanno portato all’individuazione del corpo sotto il ponte, che verrà recuperato dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco. Successivamente sono intervenuti anche i Carabinieri, che hanno raggiunto la vittima per gli accertamenti di competenza.

Ancora ignota l’identità della vittima.