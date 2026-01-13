Scuola Pallavolo Biellese, il punto su Serie D e settore giovanile

La Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti non si è mai fermata durante le Festività. Terminati i vari e memorabili tornei, sono ripartiti i campionati federali. Il punto completo su Serie D e Settore Giovanile.

SERIE D

Serie D Girone A - 12a giornata Palestra L.S. “B. Cavalieri” di Verbania

Plastipack Altiora - M-APPHOTEL SPB 3-0 (25-18/25-19/25-12)

M-APPHOTEL SPB: Garbaccio 1, Shapkin 1, Benanchietti 4, Colombara 1, Pietropoli 1, Ressia 9, Petrache 5, Vigna, Ramella Pezza S., Ramella Pezza P. (L), Grosso 6, Kuhla 2, Castrovilli (L). Coach Simone Marangio.

Coach Simone Marangio: «Giocavamo in casa della prima della classe, che si è dimostrata una squadra completa, dotata di una panchina molto lunga e di cambi efficaci. Da parte nostra, abbiamo registrato una buona prestazione nei primi due set: tanti muri-punto, battuta e ricezione alla pari di quelle avversarie. Hanno addirittura dovuto far subentrare l’opposto titolare, per rompere gli equilibri, e il primo set lo ha vinto praticamente da solo. Ci sono tanti buoni spunti, nel complesso non è andata male: nel nostro percorso è normale fare diversi cambi, con una gestione elastica. Sono soddisfatto della disponibilità dei ragazzi, in questo senso».

UNDER18

UISP Under18 UISP – 7 a giornata Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella AIAZZONE COSTRUZIONI SPB – Givomen Givoletto 3-0 (25-13/27-25/25-21)

Il direttore tecnico Mino Barberis: «Direi che abbiamo ripreso bene. La partita di per sé non è stata di altissimo livello, su entrambi i fronti. È normale: in questo periodo dell’anno, in cui si ricomincia dopo la sosta, il gruppo va ricompattato. Come tutti abbiamo patito qualche malanno di stagione, tra influenze e raffreddori, e adesso c’è da lavorare. Il match è stato comunque ben gestito, il secondo set è stato un po’ più combattuto ma la prestazione è nella norma. Ben fatto!».

UNDER17

Under17 Girone B - 8 a giornata PalaRaccagni di Domodossola (VB) 2mila8 Volley Domodossola Blu – ENERCOM SPB 0-3 (14-25/13-25/6-25)

Coach Simone Marangio: «Come sempre, si portano a casa i frutti del lavoro fatto in Serie D. A Domodossola abbiamo sfidato un avversario che, a livello fisico e tecnico, aveva qualcosa in meno di noi. Siamo stati bravi a tenere alto il livello di gioco dall’inizio alla fine, con pochi patemi nonostante i cambi. Un weekend di crescita, positivo come sempre: non posso decisamente lamentarmi di quello che fanno in campo i ragazzi».

UNDER15

Under15 Girone B - 8 a giornata Palestra S.M. “Villaggio Lamarmora” di Biella

AM IMPIANTI SPB – Pool Pavic Volley 1-3 (24-26/25-22/19-25/21-25)

Coach Antonio Remollino: «Sfidavamo la prima in classifica. I primi due (se non tre) set sono stati molto tirati. Il primo lo abbiamo perso ai vantaggi, davvero per un soffio, giocando abbastanza bene. Anche meglio il secondo, vinto. Negli ultimi siamo calati, anche a causa di qualche episodio a sfavore che poteva cambiare l’inerzia della frazione. Sottolineo che siamo scesi in campo senza il nostro palleggiatore titolare, che era infortunato. Direi che il bilancio, tutto sommato, è positivo: il dettaglio più importante era fare una buona partita».

UNDER13

3vs3 Under13 3vs3 - 2 a giornata Palestra comunale di Romagnano Sesia (NO)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – 2mila8 Volley Domodossola 1 3-0 (15-5/15-2/15-8)

LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB – Pallavolo Altiora Blu 3-0 (15-11/15-9/15-10)

Pallavolo Altiora Verde – LANIFICIO DI SORDEVOLO SPB 0-3 (4-15/9-15/8-15)

Coach Leonardo Nicolo: «Voglio fare dei grandi complimenti ai ragazzi, che hanno saputo giocare sempre di squadra, commettendo pochissimi errori. Queste tre vittorie sono importanti, perché ci permettono di salire in cima alla classifica del torneo. Ora occorrerà lottare, se vogliamo rimanerci!».