Golf. vincono i bianconeri nel “Derby Juve vs Toro" a Cavaglià FOTO

Una domenica all’insegna del gioco e divertimento al Golf Club Cavaglià. Malgrado le temperature rigide sono stati infatti oltre 70 i giocatori che hanno invaso pacificamente il percorso per la quinta edizione del "Derby Juve vs Toro by Golf Sì" (18 buche Stableford 2 categorie), sfida sul campo da golf tra golfisti/tifosi.

Come nelle scorse edizioni la vittoria è andata ai bianconeri (408 a 389, valeva la somma dei migliori 11 score netti per squadra) guidati dai “bomber” Stefano Meggiorin, Andrea Moiso, Domenico Napolitano, Valeria Furlan e Giuseppe Pino Gaeta. Migliore del Toro Diego Platini, che ha difeso i colori granata.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Julian Faccini Royal Park Roveri punti 32, 1° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 38, 2° Netto Tommaso Ghedini Biella Betulle 37, 3° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 36. 2a categoria: 1° Netto David Cuneaz Aosta Brissogne 41, 2° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 40, 3° Netto Andrea Moiso Mia 40.1° Ladies Valeria Furlan Cavaglià 39. 1° Seniores Domenico Napolitano Laghi 39.

Domenica proseguirà al Golf Cavaglià il classico Trofeo d’Inverno con la seconda tappa che si giocherà in occasione del Winter Tour 2026 by GolfPassion (Stableford singola 18 buche 2 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.