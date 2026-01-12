Quattro interventi in un solo giorno, ma l'uomo è sempre lo stesso

Ha creato non pochi problemi tra sabato e domenica, rendendo necessari numerosi interventi da parte delle forze dell’ordine e dei sanitari. Protagonista della vicenda è la stessa persona, segnalata in diversi momenti della giornata in più comuni del territorio, sempre per comportamenti molesti legati a uno stato di alterazione e ubriachezza.

Nel corso del fine settimana si sono registrati quattro interventi al pronto soccorso, tutti riferiti allo stesso soggetto. A questi si sono aggiunti numerosi interventi dei Carabinieri, chiamati più volte a riportare la calma in contesti differenti.

Il primo episodio si è verificato nel parcheggio dell’ospedale di Ponderano, dove una persona è stata indicata come responsabile di disturbo e tentativi di danneggiamento. All’arrivo delle forze dell’ordine, tuttavia, il soggetto si era già allontanato.

Poco dopo è giunta un’ulteriore segnalazione da un negozio nelle vicinanze, per una persona in evidente stato di alterazione che stava nuovamente creando scompiglio. I Carabinieri sono riusciti a intercettare il soggetto che, nonostante tutto, appariva collaborativo e incline al dialogo. Dopo gli accertamenti del caso, è stato riaccompagnato presso la propria abitazione.

Altre due segnalazioni sono poi arrivate da Piedicavallo. Il primo intervento è avvenuto nei pressi del bar del paese: i Carabinieri hanno sedato la situazione e l’uomo è stato lasciato libero di fare rientro a casa. Qualche ora più tardi, però, lo stesso soggetto ha nuovamente disturbato i residenti, suonando ripetutamente ai campanelli di diverse abitazioni.

Rintracciato in stato di forte ubriachezza e incapace di reggersi in piedi, si è reso necessario l’intervento del 118, che ha provveduto al trasporto in pronto soccorso per le cure del caso.

Un epilogo che riporta la vicenda al punto di partenza, con l’auspicio che i prossimi sviluppi, siano differenti.