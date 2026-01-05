Elsa Rubino, la giovane biellese ferita a Crans-Montana, resta ricoverata a Zurigo

Elsa Rubino, la giovane biellese rimasta ustionata in Svizzera nella tragedia di Crans-Montana nella notte di Capodanno, resterà ricoverata a Zurigo.



Accanto a lei la madre e il padre, mentre a Biella nella giornata di ieri domenica 4 gennaio in Duomo per lei c'è stato un momento di raccoglimento al quale hanno partecipato amici, tanti ragazzi che la conoscono, ma anche la stessa comunità biellese scossa dal terribile accaduto.

La ragazza, che domani avrebbe dovuto fare ritorno al Liceo Sella che frequenta e dove la mamma Isabella Donatelli insegna, al momento è ricoverata in gravi condizioni e tenuta in coma farmacologico con il settanta per cento del corpo con ustioni di secondo e terzo grado. In un primo momento si era pensato che potesse fare ritorno in Italia come è avvenuto per altri giovani, ma sembra che le sue condizioni non lo permettano ancora.