Crans-Montana, Martigny ricorda le 40 vittime: Mattarella incontra i familiari di Elsa e Leonardo

Martigny oggi venerdì 9 gennaio rende omaggio alle 40 vittime dell’incendio di Crans-Montana, tra cui sei cittadini italiani, avvenuto nella notte di Capodanno. Alle ore 14 le campane delle chiese di tutta la Svizzera suoneranno per cinque minuti; seguirà un momento di silenzio alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime. Alla cerimonia parteciperà anche il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella.

Al suo arrivo in Svizzera, il presidente Mattarella ha incontrato i genitori di Elsa Rubino, la giovane biellese ancora ricoverata in coma indotto, intubata e con ustioni sul 70% del corpo, recentemente sottoposta a un delicato intervento all’intestino, e di Leonardo Bove, uno dei quattro studenti della terza D del liceo Virgilio di Milano coinvolti nell’incendio, anche lui ancora ricoverato all’ospedale di Zurigo, come Elsa.

All’evento saranno presenti, oltre a Sergio Mattarella, tre consiglieri federali svizzeri, il presidente francese Emmanuel Macron e altre ventotto delegazioni internazionali.