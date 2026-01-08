Tragedia Crans-Montana, Zappalà: "Vicini a Elsa e alla sua famiglia. Biella e il Piemonte intero pregano per lei"

"In queste ore di angoscia e di attesa, il mio primo pensiero e la mia più profonda vicinanza vanno alla giovane Elsa, ai suoi genitori e a tutta la sua famiglia. La notizia delle gravi condizioni della nostra giovane studentessa biellese, rimasta ferita nell’incendio di Crans-Montana, colpisce al cuore tutta la nostra comunità".

Così Davide Zappalà, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta il drammatico aggiornamento sulle condizioni della quindicenne ricoverata a Zurigo."Seguiamo con il fiato sospeso l'evolversi della situazione. Le parole del padre di Elsa descrivono un quadro clinico estremamente complesso ma sapere che la nostra giovane conterranea sta affrontando con coraggio questa battaglia, assistita da eccellenze mediche internazionali, ci speranza per un esito positivo".

Il consigliere Zappalà ha poi voluto sottolineare l'importanza della rete di solidarietà che si è attivata intorno alla famiglia: "Voglio esprimere un ringraziamento sincero alle autorità consolari, alla Protezione Civile, al personale del Niguarda intervenuto e ai medici del Kinderspital di Zurigo. Sapere che la famiglia di Elsa non è sola ma sostenuta da un'incredibile catena di solidarietà e professionalità, è motivo di conforto. Come rappresentante del territorio biellese in Consiglio Regionale, resto a completa disposizione per qualsiasi necessità che la famiglia dovesse riscontrare, assicurando che le istituzioni piemontesi continueranno a monitorare la situazione con la massima attenzione. Forza Elsa, Biella ti aspetta".