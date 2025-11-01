Tante cose da fare sabato 1 e domenica 2 novembre

Sabato 1 novembre

- Candelo, Franco Macchieraldo presenta il libro “ Adesso tocca a me” Il tenente Gustavo Gaia nella 1 Guerra Mondiale, alle ore 16.30 Centro culturale Le Rosminiane --Sala degli affreschi P.C. Robiolio, Via Matteotti 48-Candelo

- Mosso Valdina, Festa d'Autunno, polenta e tapolone

- Biella, chiesa di San Filippo AD MAIOREM DEI GLORIAM Trentottesima edizione Concerto 1 novembre 2025, Solenntà di Tutti i Santi, Alessandra Chiarillo, organo

- Oasi Zegna, il foliage accende l'autunno fra natura, cultura e benessere

- Biella, Duomo ore 9 Santa Messa, 10,15 solenne pontificiale presieduto dal Vescovo Roberto, ore 18 Santa Messa

- Oropa, Sante Messe alle ore 7.30 – 9 – 10.30 – 12*** – 16.30 – 18.15 (*** Messa celebrata nella Basilica Superiore)

- Valdilana, castagnata

- Coggiola, Castagnata Avisina

- Biella, Preghiera di suffragio al Cimitero Monumentale, alle 15:30 si reciterà il Rosario e la preghiera di suffragio.

- Oropa, alla scoperta del sacro Monte

- Oropa, Visita guidata straordinaria al Sacro Monte di Oropa alle Ore 15, Ritrovo: ore 14.45 davanti ai cancelli del Santuario

Domenica 2 novembre

- Benna, castagne e vin Brulè

- Biella, sfida tra Juventus Women e Terana Women alle ore 15

- Oropa, Alle ore 11, S. Messa per i defunti al Cimitero Monumentale. Alle ore 15.15, Processione dalla Basilica Antica al Cimitero Monumentale e benedizione delle tombe

- Biella, Autunno a Piazzo con mercatino e castagnata dalle 12 in Piazza Cisterna, TRANSVERSAL – dalle 10:30 alle 12:30, SPRITZOMANIA – dalle 15:00 alle 17:30, e il concerto del NefEsh Trio presso Villa Piazzo

- Graglia, cerimonia degli incensi

- Biella Duomo ore 9 Santa Messa, ore 10,15 Santa messa della Comunità

- Biella, ore 15 Santa Messa al camposanto di Biella Per tutti i Defunti, presieduta dal Vescovo Roberto

- Viverone, viale Lungo Lago, Zona Porticciolo, MERCATINO DEGLI HOBBISTI

- Viverone, Oratorio, dalle 15 Castagnata

- Valdilana, loc. Mosso, SAGRA DEL GNOCCO FRITTO

MOSTRE

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Vigliano, mostra dal 28 ottobre al 14 novembre, con orario da martedì a venerdì nel seguente orario: 14.30–18. "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti".

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Vigliano, "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti", presso la Biblioteca, è visitabile fino al 14 novembre da martedì a venerdì nel seguente orario: 14,30 – 18,00



- Oropa, via Santuario di Oropa 480, fino al 13/10 Mostra "Conosci Pier Giorgio Frassati"

- Masserano, via Roma 188, fino al 1/11 Riapertura del Palazzo dei Principi e della chiesa di San Teonesto di Masserano

- Biella, fino al 9 novembre nello spazio espositivo del Cantinone della Provincia di Biella la mostra “NEI SECOLI FEDELE, I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri”

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.