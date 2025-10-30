A Graglia la cerimonia degli incensi, il rito tibetano per ricordare i nostri cari

La cerimonia degli incensi è considerata una delle pratiche più potenti per una favorevole rinascita di chi ha lasciato il corpo. Serve per purificare il continuo mentale dagli errori del passato e dai debiti karmici accumulati.

Si ritiene che l'incessante fluire delle fragranze emanate dalla montagna di incensi bruciati nel corso della cerimonia tenga lontano l'ambiente dalla sventura, faciliti la vita futura degli esseri cui è dedicata la pratica e ne agevoli il progresso spirituale.

L’evento è aperto alle persone di ogni religione che, con un amorevole pensiero, vogliono ricongiungersi spiritualmente con le persone che hanno amato o con i cari animali che hanno fatto parte della famiglia creando un legame indissolubile e indimenticabile. La cerimonia verrà officiata in presenza ma chi non può partecipare può segnalare in segreteria il nome dei cari defunti per i quali intendono richiedere una preghiera.

L'evento avrà luogo alle 15.30 di domenica 2 novembre al Monastero Buddhista Samten Ling, in via Campiglie 84, a Graglia. La cerimonia con preghiere per i propri cari e animali avrà inizio rispettivamente alle 16 e alle 16.45.

Per informazioni e iscrizioni: 371 4850044 o coordinamento@mandalasamtenling