Appuntamenti d'autunno a Oropa, ultima visita: si parte alla scoperta del Sacro Monte

L’autunno trasforma Oropa in un quadro vivente di colori e suggestioni. Le montagne si accendono di rosso, giallo e arancio, i boschi profumano di castagne e la spiritualità del Santuario si arricchisce della bellezza della natura: un invito a rallentare, a respirare l’aria frizzante della montagna e lasciarsi incantare da panorami che cambiano colore ogni giorno. Tra passeggiate, visite guidate, piatti della tradizione e il calore di una castagnata in compagnia, Oropa si conferma una meta ideale per chi cerca emozioni autentiche.

Sabato 1° novembre, alle 15, si terrà una visita guidata al Sacro Monte di Oropa, sito UNESCO, immerso nei colori caldi e vibranti della stagione autunnale. Le dodici cappelle dedicate alla vita della Vergine Maria saranno raccontate attraverso un percorso che unisce arte, fede e natura in un contesto di rara bellezza. Ritrovo alle ore 14.45 davanti ai cancelli del Santuario. Durata: circa 1 ora e 30 minuti.

Ogni domenica, alle 11, è possibile partecipare alla visita guidata del Santuario, del Museo dei Tesori e degli Appartamenti Reali dei Savoia, con ritrovo alle 10.45 ai cancelli del Santuario.