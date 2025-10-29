Torna a Valdilana la castagnata benefica della Pro Loco di Trivero

Torna a Valdilana la tradizionale castagnata benefica realizzata dai volontari della Pro Loco di Trivero. La distribuzione avrà luogo dal mattino di sabato 1° novembre in piazza al Ponte Lora di Trivero. Oltre alle caldarroste si potranno gustare squisiti dolci.
In Breve
mercoledì 29 ottobre
martedì 28 ottobre
lunedì 27 ottobre
domenica 26 ottobre
sabato 25 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
I Venerdì della Sicurezza a Città Studi, formazione per professionisti del settore
La sicurezza aziendale rappresenta non solo un pilastro fondamentale per il benessere dei...