Torna a Valdilana la castagnata benefica della Pro Loco di Trivero

Torna a Valdilana la tradizionale castagnata benefica realizzata dai volontari della Pro Loco di Trivero. La distribuzione avrà luogo dal mattino di sabato 1° novembre in piazza al Ponte Lora di Trivero. Oltre alle caldarroste si potranno gustare squisiti dolci. 

g. c.

