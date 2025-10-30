 / EVENTI

Biella, Chiesa di San Filippo: il 1° novembre il concerto d’organo di Alessandra Chiarillo

Trentottesima edizione di “Ad Maiorem Dei Gloriam”

Torna a Biella uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’autunno: la trentottesima edizione di “Ad Maiorem Dei Gloriam”, la rassegna di concerti d’organo che da anni anima la Chiesa di San Filippo.
L’edizione 2025 si apre il 1° novembre, in occasione della Solennità di Tutti i Santi, con il concerto dell' organista Alessandra Chiarillo.

Il recital, in programma alle ore 21, offrirà un viaggio tra spiritualità e virtuosismo, con pagine di alcuni tra i più grandi compositori per organo:

Johannes BrahmsHerzlich tut mich verlangen (“Signore dolce volto”)

J. S. BachNun komm, der Heiden Heiland BWV 659; Preludio e Fuga in Mi maggiore BWV 566

Felix MendelssohnSonata op. 65 n. 3 in La maggiore

Louis VierneCarillon de Westminster

s.zo.

