Biella, Chiesa di San Filippo: il 1° novembre il concerto d’organo di Alessandra Chiarillo

Torna a Biella uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’autunno: la trentottesima edizione di “Ad Maiorem Dei Gloriam”, la rassegna di concerti d’organo che da anni anima la Chiesa di San Filippo.
L’edizione 2025 si apre il 1° novembre, in occasione della Solennità di Tutti i Santi, con il concerto dell' organista Alessandra Chiarillo.
Il recital, in programma alle ore 21, offrirà un viaggio tra spiritualità e virtuosismo, con pagine di alcuni tra i più grandi compositori per organo:
Johannes Brahms – Herzlich tut mich verlangen (“Signore dolce volto”)
J. S. Bach – Nun komm, der Heiden Heiland BWV 659; Preludio e Fuga in Mi maggiore BWV 566
Felix Mendelssohn – Sonata op. 65 n. 3 in La maggiore
Louis Vierne – Carillon de Westminster