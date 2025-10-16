Tante cose da fare nel we del 17, 18, e 19 ottobre

Venerdì 17 ottobre

- Campiglia, La Casa Museo dell’Alta Valle del Cervo propone alle 21, presso il circolo Valët in frazione Asmara la conferenza “Parlé an piatsa”.

- Cossato, 40° anniversario del Gruppo Vocale “Ispirazione Popolare” di Casapinta

- Biella, festival “Musica & Moda”

- Sandigliano, “Crescere tra pixel e realtà”, alle ore 20:30 presso il Centro Polivalente

- Cossato, Carbonara Festival

- Ronco, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 21 Presentazione del libro "Escursionando" di M. Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice

- Biella, CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO, via Orfanotrofio 16, dalle 17 DIVENTA VOLONTARIO

- Sala, ore 21 Fra Dolcino e il Movimento operaio biellese conferenza Fappani e Delmastro

- Occhieppo Superiore, alle ore 21, presso il Salone delle Carrozze di Villa Mossa, ospiterà due protagonisti d’eccezione: Adriano Carrer e Claudio Berto, del Foto Club La Tola di Chivasso.

Sabato 18 ottobre

- Biella, Eco Life

- Ponderano, inaugurazione palestra ore 17

- Muzzano, Festa dël Piemont 2025, presso la Locanda del cantone di Mezzo

- Vigliano, alle 21, l'Associazione A.L.I.Ce Biella - Associazione per la lotta all'ictus cerebrale - ha organizzato un concerto della St. James Big Band

- Portula, Castagnea e le sue Castagne, cena

- Biella, le Democratiche Biellesi, in collaborazione con i Giovani Democratici, organizzano dalle ore 15.00 alle 18.00, presso Palazzo Ferrero di Biella, l’incontro pubblico “Oltre gli algoritmi: capire i mezzi digitali”.

- Valdilana, Storie di Piazza

- Masserano, Mercatino dell’Antiquariato

- Valdengo, evento Erasmus Day

- Biella, “Crematori Aperti”

- Biella, accende i riflettori su creatività e talenti locali con il primo festival “Musica & Moda”

- Graglia, biblioteca dalle 15 Dolcetto e scherzetti e creatività

- Occhieppo Inferiore, 12° Barcamp

- Oropa, Giardino Botanico di Oropa, str. provinciale Rosazza-Oropa, dalle 10 Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Tavigliano, Bocchetto Sessera, dalle 10 Foliage all'Oasi Zegna

- Crocemosso, ore 17 Narrare la storia, evento con Fabrizio Loreto

- Valdilana, Centro Zegna, via Marconi 33, dalle 15 Salutare la montagna

- Veglio, Lanificio Picco, spettacolo Teatrando

- Strona, Memorial Tiziano Bozzo, su pista

- Oropa, alle 15, visita guidata lungo la Passeggiata dei Preti, o Viale della Rimembranza

Domenica 19 ottobre

- Candelo, festa anniversari di matrimonio

- Tollegno, XII edizione della Lana, Boschi e Lavatoi

- Gaglianico, 52° Giro delle Cascine, km 10 - 52° Giro delle Cascine, km 5

- Ronco Biellese, salone della Scuola Elementare, via Roma 50, dalle 8,30 Presentazione del libro "Escursionando" di M.Grazia Schiapparelli e passeggiata con l'autrice

- Castelletto Cervo, cantone Chiesa, dalle 14,30 Vivi l'atmosfera del Medioevo al Monastero Cluniacense di Castelletto Cervo

- Salussola, via Duca d'Aosta 7, dalle 14,10 Autunno: foliage e castagne a San Secondo Passeggiata botanica naturalistica a cura di Fiorella Giarrizzo.

- Bielmonte, Hotel Bucaneve, dalle 10.30 Dipingere i colori del foliage

- Portula, Castagnea e le sue Castagne, mercatino mostra, passeggiata nel bosco dalle 14 grande castagnata concerto dalla 16,45 corpo musicale di Portula APS

- Vaglio Pettinengo, Sagra della castagna ore 14

- Biella Chiavazza, A Pè Par Ciavasa dalle 14,30

- Tollegno, Lana Boschi e lavatoi

- Sandigliano, ore 15 castagnata in piazza Cottolengo

- Castelletto Cervo, targa Comune di Castelletto Cervo, short track e ciclocross

- Castelletto Cervo, al Monastero cluniacense "Vivi l'atmosfera del Medioevo", banchi didattici, dimostrazione di scherma, rievocatori in abiti storici, concerto musica medioevale, dalle 14,

- Sala, castagnata con tanti giochi per i bambini di tutte le età dalle 16

- Salussola, Foliage e Castagne a San Secondo ore 14,10

- Candelo, “Medioevo in gioco” dalle 14,15

MOSTRA

- Pray, prosegue fino a domenica 19 ottobre, ogni domenica dalle 14:30 alle 18:30, presso la Fabbrica della Ruota (Reg. Vallefredda – Pray), la mostra “Dalla ruota alla manovella. Ironia, nostalgia e fantasia”.

- Biella, “Nei Trent’anni di Provincia…”, APERTURA STRAORDINARIA in occasione delle Giornate d'Autunno del FAI: sabato 11 e domenica 12 ottobre, 10:00 - 13:00 / 14:00 - 17:00. ORARI: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13,30 - martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30. Resterà aperta fino al 7 novembre.

- SALA BIELLESE, VIA OTTAVIO RIVETTI 5, fino al 18/10 "UN COMPAGNO DI LOTTA..." Le donne nella Resistenza biellese