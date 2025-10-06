 / EVENTI

Newsbiella.it, ecco cosa è successo nel weekend dal 3 al 5 ottobre 2025

Dall'attualità alla cronaca, dalla politica allo sport, passando per gli eventi.

Attualità

Gaza, studenti in piazza a Biella

Biella, nuovo corteo per la Palestina nel centro città

Costume e società

Edizione 2025: vincitori di Premio +bellezza in Valle, Maiser Serramenti e Villa Magnani

Vigliano, riapre il Teatro Erios dopo i lavori di riqualificazione: c'è anche un elefante rosso della Cracking Art

A Graglia la VI Giornata della Fratellanza e della Pace 

A Biella acrobazie in moto e pensieri nel ricordo di Stefano Sughi

Cronaca

Biella, lite violenta in via Milano: intervengono Carabinieri, Polizia e 118

Biella, donna soccorsa in via Dante

Biella, investimento in piazza San Paolo, conducente non si ferma

Incidente nella notte a Cavaglià: Alfa Romeo contro un'auto parcheggiata

Due escursionisti soccorsi nella notte sul Monte Bo, uno era in principio di ipotermia

Cavaglià, trovata un'auto rubata: indagini in corso

Eventi

Biella Run 2025: spettacolo in piazza Vittorio Veneto con il Porsche Group Nord-Ovest

Viverone: la Biella Run 2025 si conclude a Cella Grande, entusiasmo e turismo per il territorio

Il Gali....è tornato!

Un weekend che racchiude il meglio dell’enogastronomia biellese con BIS – Biella Saperi e Sapori

Ottima affluenza a Roppolo per l'8° "Beeropu", la tradizionale festa della birra in stile bavarese

Moto e solidarietà, a Biella quasi 100 persone in pista per il Memorial Toto & Maurino

Tanti visitatori a Ternengo per la Festa della Lana 2025

Alpini di Occhieppo Inferiore in festa per i 95 anni di fondazione

Grande interesse a Masserano per il Festival delle Bande tra concerti e sfilate nel borgo a suon di musica

Sport

Grande risultato per il Soccorso Alpino Biellese alla 14ª Dolomiti Rescue Race

Rugby, Coppa Italia, Biella v Vicenza 26-62

Grande rimonta per Teens Basket Biella, a Lerici un'ottima vittoria

Vertikal Tovo 2025, a Oropa Daniel Thedy è più forte del vento

Tennistavolo, esordio con il botto per Splendor in D1 e D2: tutti i risultati

Giornata di sport a Lessona, tantissimi bikers alla Prevostura: ecco i protagonisti

Colpaccio a Varese per la Biellese, a segno Naamad: primi tre punti per la Fulgor con Albertini

Calcio femminile, gol ed emozioni: l'ACF Biellese doma il Musiello, 2° vittoria di fila

Redazione

